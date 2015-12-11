الروماتيزم مش مرض.. دا وصف لآلام الجهاز الحركى بالجسم

الأمراض الروماتيزمية من المشاكل التى يعانى منها نسبة كبيرة من الأشخاص، ولكن الروماتيزم لم يكن مرضا وهذا يعد من المفاهيم الخاطئة عند الكثيرين.

يقول الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم بجامعة عين شمس إن الروماتيزم مصطلح غير محدد يستخدم لوصف أى آلام تصيب الجهاز الحركى بالجسم والذى يتكون من المفاصل والعضلات والأنسجة الضامة اللينة وما حول المفاصل والعظام، كما يستخدم أيضا هذا المصطلح لوصف الحمى الروماتيزمية التى تؤثر على صمامات القلب، ولكن فى حقيقة الأمر يوجد العديد من الأمراض الروماتيزمية المختلفة مثل الروماتويد المفصلى، والتهاب الفقار اللاصق، والنقرس والذئبة الحمراء، وتصلب الجلد المناعى والتهاب العضلات المناعى.

وأشار د. عادل محمود أن الروماتيزم الآن يعتبر تخصصا طبيا هاما ومعترفا به فى جميع أنحاء العالم، وهذا التخصص يتطور بسرعة شديدة ويسمى الطبيب الذى يعالج الأمراض الروماتيزمة باسم "أخصائى الأمراض الرماتيزمية" وأخصائيو الأمراض الروماتيزمية فى جميع أنحاء العالم قادرون حاليا على معالجة معظم الأمراض الروماتيزمية المزمنة وتكون النتائج أفضل بكثير بالنسبة للمرضى، ويرجع ذلك إلى اكتشاف العوامل الحيوية التى تؤدى إلى ظهور المرض وبالتالى ظهور العديد من العقاقير العادية والبيولوجية والتى يمكنها السيطرة الكاملة على كل أوجه نشاط المرض وهى الآن من الطرق الراسخة لعلاج المرضى الذين يعانون من اضطرابات وأمراض مزمنة فى المفاصل.