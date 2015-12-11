شرب عصير الجزر على الريق يحمى من الإرهاق ويطهر الجسم من السموم

يحتوى الجزر على فيتامين (أ) المستمد من مادة البيتا كاروتين التى تعطى للجزر اللون الاصفر المميز، وتساعد على صحة الجلد والأظافر والشعر، وتعمل على المحافظة على الأجهزة الحيوية مثل الكبد والمعدة والأمعاء، كما أنها تقوى القلب وتحسن البصر والمناعة.

وأوضح الخبراء وفقاً للتقرير الذى نشر مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى “Health”، أن عصير الجزر هو أداة جيدة لتطهير الجسم من المركبات الضارة والسموم، كما يمكننا استخدام عصير الجزر ضد الأمراض والحالات المرضية الأخرى مثل التهاب المفاصل، وسوء الهضم، والتهاب المعدة، ومشاكل البراز والبواسير.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عصير الجزر يساعد على تخفيف التعب العقلى الذى يحدث نتيجة للإرهاق والإجهاد، كما أنه يخفف من تعب عضلة القلب ويمكن أن يعمل على المحافظة على وزن الجسم.

وينصح الخبراء، بشرب كوب كبير من عصير الجزر فى الصباح الباكر على معدة فارغة قبل وجبة الفطور، حيث إن الجزر هو قادر على تدمير البكتيريا، فمن المستحسن أن يبقى فى الفم لعدة ثوانٍ قبل بلعه، كما أنه يساعد على التخلص من حموضة المعدة.

والأسباب المذكورة أعلاه قد تكون كافيةً بالنسبة لك أن تنظر فى استبدال كوب القهوة فى الصباح بكوب من عصير الجزر الطازج.