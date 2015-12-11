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لو هتاخد إجازة.. أشياء غير متوقعة تعرضك للمرض تجنبها

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لو هتاخد إجازة.. أشياء غير متوقعة تعرضك للمرض تجنبها لو هتاخد إجازة.. أشياء غير متوقعة تعرضك للمرض تجنبها
يرغب الكثير من الأشخاص فى الحصول على الإجازة سواء يومية أو لفترات طويلة، حيث وجد أنها من الممكن أن تؤثر على صحتهم وتضعف مناعتهم، نتيجة لعوامل غير متوقعة تضعف المناعة.

1- الإكثار من تناول الحلوى :


>وفى هذا السياق وفقا للموقع الإلكترونى "ريدرز دايجست" الأمريكى أن هناك بعض العوامل غير المتوقعة، التى من الممكن أن تتسبب فى الإصابة بالأمراض أثناء العطلة أو فى فترة الأعياد، منها تناول السكريات بكثرة وبالأخص فى فترة الأجازة وفصل الشتاء، حيث إنها تساعد على تكون بمحيط الخصر وتقلل كفاءة جهاز المناعة، لأنها تهاجم خلايا الدم البيضاء، للحفاظ على الصحة من الأمراض فيجب الابتعاد عن الحلويات وتناول وجبة صحية خفيفة واختيار المشروبات الخالية من السكر.

2- تغيير مواعيد نومك :


>حسب التقرير أن تغيير ساعات النوم، والحصول على النوم فى الصباح بعد سهر طوال الليل، ويقول الدكتور بولينغ إن تغيير روتين النوم من الممكن أن يكون سببا فى إصابة الناس بالصداع. وفى جامعة نورث كارولينا فى تشابل هيل أجريت دراسة على عدد من النساء اللاتى يعانين من الصداع النصفى المتغير، حيث وجد أن النساء يملكن عادات نوم صحية كالذهاب للنوم فى نفس الوقت من كل يوم ويحصلن على 8 ساعات من النوم وكانت نسبة 20% من النساء يعانين من الصداع بسبب تغيرات النوم و40% لا يعانين من الصداع.

3-الحصول على إجازة كئيبة:


>وأشار التقرير إلى أن قد يشعر بعض الأشخاص أنهم وحيدون ويميلون للاكتئاب ويفتقرون للدعم الاجتماعى مما يجعلهم يشاهدون التلفزيون فقط، فقد يتسبب ذلك فى زيادة هرمون الإجهاد الكورتيزول الذى يؤثر على جهاز المناعة ويتسبب فى ضعفه، لذا لابد من قضاء الإجازة مع الأصدقاء أو الأقارب والتمتع بها فى الحصول على جو أسرى ودعم نفسى يساعد على رفع المناعة.

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مصر 365

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