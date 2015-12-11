ديلى ميل: زيت الماريجوانا يعالج 50% من أعراض ونوبات الصرع

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن زيت الماريجوانا يقلل من الأعراض القاسية التى يمر بها الأطفال الذين يعانون من الصرع الحاد.

وأوضح الباحثون عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه تم إنتاج عقار جديد يسمى “Epidolex” وهو على شكل سائل ويحتوى على مادة "الكانابيديول"، وهى العنصر النشط فى الماريجوانا، ويخضع حالياً للاختبار فى هيئة الأغذية والدواء الأمريكية “FDA”.

وأظهرت 3 دراسات قدمت فى الاجتماع السنوى لجمعية الصرع الأمريكية، أن العقار الحديث فعال لدى الأطفال الذين يعانون من الصرع الحاد، حيث إنه يقلل من ظهور الأعراض بنسبة 50%.

وقال الدكتور أورين ديفنسكى من مركز أنجون الطبى بجامعة نيويورك، إن العلاج الحديث يوفر الأمل للأطفال وعائلاتهم الذين يعيشون مع الأعراض الحادة للصرع.

وشملت الدراسة على 261 فى الغالب من الأطفال الذى يبلغ متوسط عمرهم 11 عاماً، وقد تم إعطاء المشاركين جرعات تدريجية من “Epidiolex” على مدى 12 أسبوعاً.

ووجد الباحثون أن العقار الحديث أعطى أملا للأطفال الذين يعانون من الصرع الحاد، حيث انخفضت نوبات الصرع بنسبة 50%.

وقد نشرت نتائج الدراسة من قبل المعهد الوطنى للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية “ASP”.