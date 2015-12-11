4 عادات يفعلها الرجال يوميا مدمرة للحيوانات المنوية

هناك العديد من الرجال قد يعانون من الضعف الجنسى، يكون ذلك نتيجة لضعف الحيوانات المنوية التى تتأثر ببعض العوامل التى يفعلها الرجال ويكون لها تأثير على القدرة الجنسية عند الرجال.

ووفقا للموقع الالكترونى lavishtrend الهندى، أن هناك 6 طرق يفعلها الرجال يوميا تدمر الحيوانات المنوية، حيث أثبتت الدراسات أن نصف الحالات التى لديها مشاكل فى الحيوانات المنوية نتيجة لنمط الحياة الخاطئة عند الرجال خيارات والتى ينتج عنها الإصابة بالضعف الجنسى، كالتدخين وغيرها من الأسباب.

1- وضع الهاتف فى الجيب :

2- التواجد فى درجة حرارة عالية لفترات طويلة :

3-إذا كنت مدخنا :

4-التعرض للإجهاد :

>حسب التقرير أن وضع الهاتف فى الجيب من الطرق الخاطئة التى تؤثر على الحيوانات عند الرجل، لأن وجد أن الذبذبات والإشعاعات التى تخرج من الهاتف المحمول قد تقلل من الحيوانات المنوية عند الرجل بنسبة 9%، لذا من الأفضل وضع الهاتف فى الجيب الخلفى أو وضعة فى حافظة خاصة به.>لأن تعرض الخصيتين لدرجات حرارة أقل من درجة حرارة الجسم، تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية، فإذا كنت تتعرض لدرجات حرارة عالية كعامل اللحام، فقد ينتج عنه انخفاض تام بها مما يكون مقلقا وينتج عنه الإصابة بالأمراض.>التدخين يحد من تدفق الدم للأوعية الدموية التى تصل الدم للعضو الذكرى، مما ينتج عنها قلة بعدد الحيوانات المنوية المسببة للعقم.>وأشار التقرير إلى أن الصحة العامة والحالة الذهنية تحدد نوعية الحيوانات المنوية، حيث ارتبط التعب والإجهاد مباشرة بنوعية الحيوانات المنوية الخاصة بك وقدرتها.