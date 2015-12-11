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بالصور.. استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 9 فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل

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بالصور.. استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 9 فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل بالصور.. استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 9 فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل

>استشهد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم "الجمعة" خلال مواجهات عنيفة شهدتها منطقة "رأس الجورة" عند المدخل الشمالى لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة .

وقالت أسماء زغير ناشطة حقوقية من مدينة الخليل - لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله - إن الشاب أصيب برصاصة فى الصدر فى المواجهات التى تشهدها منطقة رأس الجورة، موضحة أن الشاب يدعى عدى جهاد حسين ارشيد (22 عاما) وقد استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة .

وأضافت أن أهالى المدينة شيعت جثمان الشهيد عدى ارشيد بعد الصلاة عليه فى مسجد "الحسين بن علي" ومن ثم إلى مقبرة الشهداء وسط المدينة .

وأشارت زغير إلى أن المواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة إثر دعوات لمواجهة الاحتلال وإعادة جثامين الشهداء، موضحة أن المواجهات التى تشهدها رأس الجورة أسفرت عن إصابة 6 مواطنين بالرصاص الحى و3 بالمطاط .

من جانبها، أوضحت مصادر طبية بالخليل أن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطينى نقلت 6 مصابين بالرصاص الحى للمستشفيات .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365