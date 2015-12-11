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حيدر العبادى يطالب الخارجية العراقية بتقديم شكوى ضد تركيا فى مجلس الأمن

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حيدر العبادى يطالب الخارجية العراقية بتقديم شكوى ضد تركيا فى مجلس الأمن حيدر العبادى يطالب الخارجية العراقية بتقديم شكوى ضد تركيا فى مجلس الأمن
طالب حيدر العبادى، رئيس الوزراء العراقى، وزارة الخارجية بتقديم شكوى رسمية فى مجلس الأمن ضد تركيا لدخول قواتها المسلحة على الأراضى العراقية دون رغبة .

وأكدت الحكومة العراقية فى بيان صحفى لها، أن تواجد القوات التركية تم بدون علم السلطات العراقية وموافقتها، مشيرا إلى أنها ستطالب مجلس الأمن الدولى تحمل مسؤولياته وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والعمل على حماية العراق وأمنه وسيادته وسلامة ووحدة أراضيه التى انتهكتها القوات التركية، وان يأمر تركيا بسحب قواتها فوراً، وان يضمن بكافة الوسائل المتاحة.

وأضاف بيان الحكومة العراقية: "سنطالب بالانسحاب الفورى غير المشروط إلى الحدود الدولية المعترف بها بين البلدين، وعدم تكرار تلك التصرفات الأحادية التى تضر بالعلاقات الدولية والتى تعرض الأمن الإقليمى إلى مخاطر كبيرة، وأن يطلب العراق مناقشة الموضوع فى جلسة خاصة لمجلس الأمن وتوزيع الشكوى كوثيقة رسمية".

وفى وقت سابق، طلب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى من حلف شمال الأطلسى "الناتو" استخدام سلطته لحث تركيا على سحب قواتها فوراً من شمال العراق، فيما قال رئيس الوزراء التركى، داود أوغلو، إن إرسال قوات تركية للعراق توقف، ولكنه شدد على أن بلاده لن تسحب قواتها من العراق فى الوقت الحالى.

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مصر 365

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