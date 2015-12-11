الأمم المتحدة: وجود قوات تركية فى الموصل يمثل خرقا لسيادة العراق

>وصف ممثل الأمم المُتحِدة بالعراق يان كوبيش ما قامت به تركيا بإرسال قوات عسكرية للموصل بأنه "خرق للسيادة العراقية" .. وقال " إننى بحثت المُشكِلة مع السفير التركى فى بغداد، وأبلغته بضرورة حلِّ هذه المسألة مع الجانب العراقى، وأنَّ الأمم المتحدة ستبذل كلَّ الجهود فى إطار دعم وحدة وسيادة العراق ومنع أى انتهاك خارجى لأراضيه " .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجيّة العراقى إبراهيم الجعفرى فى بغداد اليوم /الجمعة/ مع يان كوبيش، حيث بحثا مُجمَل التطوُّرات الأمنيّة والسياسيّة والحرب ضدَّ تنظيم (داعش) الإرهابى، ودخول القوات التركيّة للأراضى العراقيّة .

وأكد الجعفرى على حقِّ العراق فى اللجوء لمجلس الأمن والمطالبة بانسحاب القوات التركيّة من الأراضى العراقيّة.. مُشدِّدا على أهمّية أن تأخذ الأمم المُتحِدة دورها فى الحفاظ على وحدة وسيادة العراق ومنع أى تدخل خارجى .

وجدد موقف العراق الداعى إلى ضرورة توفير الدعم العسكرى والأمنى والإنسانى فى حربه ضدَّ عصابات داعش بشرطِ أن يتمَّ ذلك بموافقة الحكومة العراقيّة .

يذكر أن الحكومة العراقية طالبت تركيا باحترام علاقات حسن الجوار وسحب قوات لها دخلت معسكر تدريب بالموصل شمال غربى العراق 3 ديسمبر الجارى، دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية فى بغداد، ودعت إلى سحبها فورا، حيث تم نشر 150 جنديا كمدربين بقضاء "بعشيقة" على أطراف الموصل مع 25 دبابة فى معسكر "الزلكان" الذى يديره محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي، وغير تابع للسلطات الاتحادية.. وأشار المتحدث باسم قوات "حشد نينوى" محمود السورجى إلى أن ثلاثة أفواج من القوات التركية مزودة بأسلحة ثقيلة وصلت إلى "الزلكان" .

من ناحية اخرى صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال، بأن الوفد التركى رفيع المستوى الذى اجتمع مع وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى مساء أمس /الخميس/ فى بغداد أعرب عن موافقته المبدئية على حل مشكلة دخول قوات عسكرية تركية الموصل.

وقال المتحدث - فى تصريح اليوم/الجمعة/- إن الوفد أشار إلى أن إعلان هذه الموافقة سيكون من قبلهم بعد الرجوع إلى حكومتهم فى أنقرة، وأضاف أن العراق جدد التأكيد موقفه بأن وجود القوات التركية هو خرق للسيادة العراقية، وطالب الوفد التركى الزائر بضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضى العراقية.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، يوم/السبت/ الموافق 5 ديسمبر الجاري، السفير التركى لدى العراق فاروق قايماقجى وسلمته مذكرة احتجاج على دخول قوات عسكرية تركية إلى الأراضى العراقية دون إذن الحكومة الاتحادية،وطالبت تركيا بسحب مقاتليها من داخل الأراضى العراقية فوراً، مؤكدة أنها ستتابع تحركها باتجاه المجتمع الدولى لإيقاف انتهاك سيادة العراق وعدم احترام أنقره لحدوده.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى أبلغ الوفد التركى الذى وصل بغداد أمس /الخميس/ أن حل الأزمة ينحصر بسحب القوات التركية من الأراضى العراقية.. وأكد العراق للوفد التركى أن حل الأزمة ينحصر فى انسحاب القوات التركية الكامل من الأراضى العراقية، وهذا سيفسح المجال لعلاقات إيجابية والتنسيق والتعاون بين البلدين الجارين فى المجالات المختلفة.

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