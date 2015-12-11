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زوجة المدون السعودى رائف بدوى تعلن دخوله فى إضراب عن الطعام فى السجن

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زوجة المدون السعودى رائف بدوى تعلن دخوله فى إضراب عن الطعام فى السجن زوجة المدون السعودى رائف بدوى تعلن دخوله فى إضراب عن الطعام فى السجن

> أعلنت زوجة المدون السعودى رائف بدوى دخول زوجها فى إضراب عن الطعام فى سجنه بالسعودية، وقالت إنصاف حيدر فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة عبر الهاتف من كندا حيث تقيم مع أطفالها الثلاثة إنه بدأ الإضراب عن الطعام يوم الثلاثاء الماضى بعدما تم نقله إلى سجن ناءٍ خارج مدينة جدة غربى .

وذكرت حيدر أن هذا يعنى أن قضيته قد أُغلقت، وقالت: "عقوبات الجلد المفروضة عليه يمكن أن تُستأنف مجددا فى أى وقت... تساورنى مخاوف حول حالته الصحية، لأنه ضعيف ويعانى من مشكلات صحية"، ولم تعلق السلطات السعودية على هذا الأمر حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن رائف بدوى 31/ عاما/، وهو أب لثلاثة أطفال، أُدين فى السعودية بتهمة الإساءة للإسلام بعد نشر مواد على مدونة إلكترونية قام بتأسيسها، وتم اعتقاله قبل أكثر من ثلاثة أعوام وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات بالإضافة إلى ألف جلدة، وتم تعليق تنفيذ عقوبة الجلد على بدوي، بعد تلقيه الدفعة الأولى من العقوبة وعددها 50 جلدة فى كانون ثان/يناير الماضي، وذلك لأسباب صحية.

وفى سياق متصل، طالبت خبيرة حقوق الإنسان فى حزب "اليسار" الألمانى المعارض، أنيته جروت، بالإفراج عن بدوى ومعتقلين سياسيين آخرين فى السعودية.

وقالت النائبة البرلمانية إنه يتعين على الألمانية أن تعمل بجد من أجل إلغاء العقوبات الجسدية التى وصفتها بأنها " بربرية " وأيضا عقوبة الإعدام فى السعودية .
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مصر 365

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