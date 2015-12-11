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بوتين: روسيا تساند الجيش الحر فى عمليات مشتركة مع قوات الحكومة السورية

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بوتين: روسيا تساند الجيش الحر فى عمليات مشتركة مع قوات الحكومة السورية بوتين: روسيا تساند الجيش الحر فى عمليات مشتركة مع قوات الحكومة السورية

>قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن روسيا تساند الجيش السورى الحر المعارض وتقدم له الأسلحة والذخيرة والدعم الجوى فى عمليات مشتركة مع القوات السورية النظامية فى مواجهة المتشددين الإسلاميين.

وهذه هى المرة الأولى التى تعلن فيها موسكو إنها تدعم بالفعل خصوما للرئيس السورى بشار الأسد فى القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وقال بوتين فى الشهر الماضى إن القوات الجوية الروسية ضربت أهدافا "إرهابية" حددها الجيش السورى الحر.

وقال بوتين فى اجتماع سنوى فى وزارة الدفاع "يساعد عمل قواتنا الجوية فى توحيد جهود القوات الحكومية والجيش السورى الحر."، وأضاف مشيرا إلى الجيش السورى الحر "تشارك الآن الكثير من وحداته التى يزيد قوامها عن 5000 فرد فى عمليات هجومية ضد الإرهابيين إلى جانب القوات النظامية فى محافظات حمص وحماة وحلب والرقة."

وتابع "نسانده من الجو كما نساند الجيش السوري. نساعدهم بالأسلحة والذخيرة ونقدم لهم دعما ماديا."، وأشار بوتين إلى أن الضربات التى ينفذها طيران وبحرية روسيا ألحقت أضرارا بالغة للبنية التحتية للدولة الإسلامية التى تسيطر على مساحات واسعة من شرق سوريا وغرب العراق.

لكن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو قال إن نفوذ الدولة الإسلامية يتزايد فى سوريا حيث يسيطر المسلحون على حوالى 70 فى المئة من البلاد، وقال شويجو إن عدد مقاتلى الدولة الإسلامية فى سوريا والعراق يبلغ حوالى 60 ألفا مشيرا إلى وجود احتمالات بأن يمتد العنف إلى دول وسط آسيا التى كانت جزءا من الاتحاد السوفيتى فى السابق والقوقاز.
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مصر 365

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