أخبار اليمن اليوم.. طائرات التحالف تواصل قصف مواقع الحوثيين

ركزت أخبار اليمن اليوم على مواصلة طائرات دول التحالف العربى قصف غرب اليمن، واستهدفت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم موقعا فى منطقة الضباب غرب مدينة تعز، واستمرت الطائرات فى التحليق فى سماء المدينة لفترة طويلة.>كانت الطائرات قد استهدفت أمس مواقع الميليشيات فى مديرية موزع غرب المدينة وجبهتى الشريجة والراهدة جنوب شرق تعز، وذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بمحافظة تعز فى تقريره اليومى عن معارك الأمس أن المعارك استمرت فى العديد من جبهات القتال بين قوات الجيش والمقاومة المدعومين بقوات التحالف العربى والميليشيات كان أعنفها فى جبل ضجيج بجبهة صبر الموادم حيث صدت هجوما للميليشيات فى تلك المنطقة وقتلت وأصابت منهم عددا كبيرا.

وأوضحت أخبار اليمن اليوم أن المركز أشار إلى أن قوات التحالف العربى سيطرت على جزيرة حنيش الكبرى فى البحر الأحمر بالحديدة والتى تعد أحد أهم مراكز تهريب السلاح للمليشيات، وقد تم تحرير الجزيرة فى عملية استباقية قامت بها قوات الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف.

كما اهتمت أخبار اليمن اليوم بقصف طائرات دول التحالف العربى مواقع لميليشيات الحوثيين وصالح فى مديرية حريب بمحافظة مأرب شرق اليمن.

وذكر مركز سبأ الاعلامى التابع للمقاومة فى مأرب أن الطائرات قصفت تعزيزات عسكرية وصلت للميليشيات وتمركزت فى مبنى إدارة الأمن فى حريب وقتل ما لا يقل عن 8 منهم، كما استهدفت الطائرات مواقع لهم فى جبل الحشفا ودمرت لهم آليات ومعدات عسكرية .

وأضاف أن مسلحين كانوا فى سيارة هاجموا نقطة عسكرية بجوار قلعة حريب تابعة للميليشيات فقتل أحد عناصرها وجرح 3 وهرب المسلحون بعد الهجوم.

من ناحية أخرى، قصفت الطائرات تعزيزات للميليشيات كانت قادمة لدعم المحاصرين فى معسكر لبنات محافظة الجوف شمال اليمن والمجاورة لمحافظة مأرب، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وتدمير دبابة وآليات عسكرية.