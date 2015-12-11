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الأطراف الليبية تحدد 16 ديسمبر لتوقيع اتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطنى

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الأطراف الليبية تحدد 16 ديسمبر لتوقيع اتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الأطراف الليبية تحدد 16 ديسمبر لتوقيع اتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطنى
اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة فى تونس، اليوم الجمعة، على توقيع اتفاق نهائى لتشكيل حكومة وفاق وطنى يوم الأربعاء 16 ديسمبرالجارى.

وكانت أعمال الاجتماع التشاورى بين أطراف الحوار السياسى الليبى بدأت أمس فى تونس بحضور مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر.

وشارك فى الاجتماع الذى استمر يومين، ممثلون عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام والمجالس البلدية والأحزاب السياسية وشخصيات مستقلة، إضافة إلى وزير الخارجية التونسى الطيب البكوش.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أعرب عن تفاؤله باقتراب الأطراف المتنازعة من التوصل لاتفاق وذلك عقب اجتماعه مع الفرقاء الليبيين في تونس.

وقال كوبلر في تصريح صحفى:شعرت أن هناك توافقا على ضرورة التوقيع بصورة عاجلة على الاتفاق.

وأضاف :هذه أول مرة ألتقي فيها جميع أطراف الحوار السياسي الليبي واستشعرت تشجيعا كبيرا مما سمعت أثناء الاجتماع.

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