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الصقر يرحل رسميًا عن تدريب بتروجيت

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الصقر يرحل رسميًا عن تدريب بتروجيت الصقر يرحل رسميًا عن تدريب بتروجيت

أعلن الصقر أحمد حسن المدير الفني لفريق بتروجيت عن رحيله رسميا عن تدريب الفريق البترولي بالاتفاق مع ادارة النادي بالتراضي بين الطرفين.

وكشف الصقر انه اتخذ قراره بالرحيل عن تدريب بتروجيت عقب نهاية مباراة الفريق أمام المقاولون العرب مباشرة والتي فاز فيها المقاولون ، وأعلن للاعبين رحيله داخل غرف الملابس عقب المباراة، نقلاً عن الموقع الرسمي لـ أحمد حسن.

وأشار الصقر أنه تحدث مع ادارة النادي على رحيله عقب مباراة المقاولون العرب الا أن الأستاذ محمود أباظة المشرف العام على فريق بتروجيت طالب من الصقر البقاء مؤقتا لعدة أيام لحين التعاقد مع مدير فني أخر ، وهو ما وافق عليه الصقر احتراما لادارة نادي بتروجيت وتعاملهم معه بكل احترافية واحترام.

وأكد حسن أنه يشكر مجلس ادارة نادي بتروجيت على الفترة التي قضاها مع الفريق ، ويشكر جميع اللاعبين مؤكدا أن هذا هو حال كرة القدم كالعادة في المكسب والخسارة.

واختتم الصقر تصريحاته بأن بتروجيت يمتلك لاعبين مميزين وفريق جيد سيكون له شأن في المستقبل ، ولكن كل ما ينقصهم هو عنصر الخبرة لصغر سنهم ، متمنيا التوفيق للمدير الفني الجديد.

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