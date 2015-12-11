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بالصور - صلاح داعما ' التشجيع المثالي ' : الاحترام أساس كل شيء وهذه رسالتي إلى الجميع

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بالصور - صلاح داعما ' التشجيع المثالي ' : الاحترام أساس كل شيء وهذه رسالتي إلى الجميع بالصور - صلاح داعما ' التشجيع المثالي ' : الاحترام أساس كل شيء وهذه رسالتي إلى الجميع

فاز فريق كرة اليد للشباب مواليد 96 بالنادي الأهلي على الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن مسابقة الدوري في حضور عدد كبير من الجماهير.

ونجح الأهلي في إنهاء المباراة لصالحة بنتيجة 37-27. في لقاء شهد حضور جماهيري من جانب جماهير الأهلي.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الدور الأول أيضا أمام الزمالك "وهذا دافع قوي للمنافسة على لقب الدوري" حسبما أكد يحيي يوسف المدير الفني للفريق.

وقال مدرب الأهلي عقب الفوز على الزمالك: "الفوز يمثل دافع قوي للمنافسة على لقب الدوري".

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب دوري الشباب لكرة اليد.

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