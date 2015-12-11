بالصور.. رجال المرور ينفذون صيانة كوبرى أكتوبر فى غياب الجهات المختصة

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور من جهودها فى مقاومة التشققات والشروخ، وظهور الفواصل المعدنية التى تتواجد أعلى الكبارى، وتقوم بأعمال ردم لها والتى تتسبب فى وجود حالات من الزحام المرورى خلال أوقات الذروة على مدار الـ24 ساعة.

وأكد مصدر مطلع أن رجال مرور القاهرة يقومون بعمليات سفلتة وردم بواسطة المازيوت أعلى الكبارى حرصًا منهم على سلامة مرتادى الطرق لعدم وقوع أى حوادث مرورية، وتكرار ظهور تلك الشروخ والفواصل خلال الفترة الماضية لأكثر من عشرات المرات لكوبرى السيدة عائشة والفنجرى والعروبة والملك الصالح.

وأوضح المصدر أنه بمجرد رصد كاميرات المرور لها يتم التنبيه على قائدى السيارات بتوخى الحذر وتجنب تلك المناطق، ويتوجه إليها رجال المرور للقيام بعمل ردم لتلك المناطق، على الرغم من أن هناك جهات مختصة بتلك الأعمال، مثل هيئة الطرق والكبارى وجهات معنية أخرى تتكاسل فى أداء عملها.

وأضاف المصدر أن هناك فاصلا معدنيا وشروخا ظهرت أعلى كوبرى أكتوبر، وبمجرد رصد تلك المنطقة انطلق رجال المرور لإرشاد قائدى السيارات لتوخى الحذر أثناء القيادة بسرعات زائدة لعدم وقوع أى حوادث وقام رجال المرور بأعمال ردم وسفلته لتلك الشروخ والفاصل المعدنى والتى تكررت أكثر من مرة وتتسبب فى تباطؤ حركة السيارات.

وناشد المصدر الجهات المعنية بمعاينة كافة الكبارى والطرق المتواجدة بداخل العاصمة للكشف عن أى أماكن تتواجد بها شروخ وتظهر بها كثافات مرورية للعديد من السيارات، حرصا على سلامة المواطنين، لأن رجال المرور يقومون بأعمال ليست من اختصاصتهم، ولكن حرصا منهم على تفادى وقوع أى حوادث مرورية وإيجاد أكبر قدر من السيولة المرورية.



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