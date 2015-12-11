انتحار نجار مسلح شنقًا داخل منزله بكوم حمادة لمروره بأزمة نفسية بالبحيرة

عثر أهالى قرية البريجات التابعة لكوم حمادة بالبحيرة، على جثة نجار مسلح مشنوقا داخل منزله، وتبين انتحاره لمروره بأزمة نفسية.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، مساء أمس الخميس، يفيد بالعثور على جثة "عادل س" نجار مسلح ملقاة داخل غرفة نومه بمنزله بقرية البريجات مشنوقًا.

وبالانتقال والفحص تبين للواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، العثور على جثة الشاب ملقاة على الأرض، وتبين أن الشاب أقدم على الانتحار بشنق نفسه بعد تعرضه لأزمة نفسية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12715 إداري كوم حمادة لسنة 2016 .