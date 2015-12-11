«كلاي» مهاجمًا المرشح الأمريكي«ترامب»: لا يوجد نص في القرآن يحض على قتل الأبرياء

انتقد أسطورة الملاكمة العالمية محمد علي كلاي، المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بسبب تصريحاته، ضد المسلمين، والتي اقترح فيها عدم السماح لهم بدخول البلاد.

وانضم كلاي الذي اعتنق الإسلام في الستينات من القرن الماضي، لكتيبة المهاجمين على ترامب ولكن دون ذكر اسم المرشح.

وقال كلاي في تصريحات صحفية، بحسب شبكة “رووادو الكردي ة،”بصفتي شخصا لم يتم تصنيفه كمهتم بالسياسة طوال مسيرتي، أظن أن قادتنا السياسيين عليهم أن يستغلوا سلطاتهم بشكل يساعد في فهم الدين الإسلامي، وتوضيح أن القتلة الذين يسيرون في الطريق الخاطئ لديهم نظرة خاطئة عن حقيقة الإسلام”.

وأضاف محمد علي “أنا مسلم، ولا يوجد أي نص في الإسلام يحض على قتل الأبرياء في باريس أو سان بيرناردو أو أي مكان في العالم”.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما انتقد تصريحات ترامب، وأكد أن هناك مواطنين أمريكيين ضمن صفوف الجيش ومنهم أبطال في الرياضة وأناس صالحون.