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وزير العدل يعود من تونس

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وزير العدل يعود من تونس وزير العدل يعود من تونس

وصل مطار القاهرة الدولي المستشار أحمد الزند وزير العدل، قادمًا من تونس بعد مشاركته في المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في دورته الرابعة.

وقال المستشار أحمد الزند، في افتتاح «الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة» إن القائمين على ملف استعادة أموال المصريين المهربة بالخارج، بذلوا المزيد من الجهد في سبيل استعادة الأموال، مؤكدًا نحن مصرون على استعادة أموال الشعب المصرى المنهوبة، مشيرًا إلى أن المصرية بعد ما يقرب من 5 سنوات من العمل الشاق على الصعيدين المحلي والدولي، تدرك أن طريق استرداد الأموال المهربة محفوف حتى الآن بالعديد من الصعوبات.

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