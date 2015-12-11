دار الافتاء تعلن غدا السبت أول أيام شهر ربيع الأول

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق الثانى عشر من شهر ديسمبر لعام 2016م هو أول أيام شهر ربيع الاول لعام 1437هـ.

وقالت الدار فى بيان لها، إنها استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الاول لعام 1437هـ بعد غروب شمس اليوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر صفر لعام 1437هـ الموافق الحادى عشر من شهر ديسمبر لعام 2016 بواسطة اللِّجان الشرعيةِ العلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأضافت أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية الشرعية ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الاول لعامِ 1437هـ بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافَقَ ذلك الحسابَ الفلكي الذي بَيَّنَ أن القمر قد نزل تحت الأفق بعد غروب الشمس بمدد يُمكن معها رؤيته.