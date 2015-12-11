بالصور..إحباط تهريب 2 مليون جنيه داخل"برطمانات مش"بمطار برج العرب

أحبطت سلطات الجمارك بالتعاون مع شرطة أمن الموانىء بمطار برج العرب الدولى تهريب 2 مليون و400 ألف جنيه داخل برطمانات "مش" بمطار برج العرب.

وقالت سلطات المطار أن امينى كشف المفرقعات " ك. عصام "و" ك. الأنصارى" اشتبها فى أجسام معتمة داخل أمتعة (ع .ح) المغادر إلى الأردن من خلال شاشات جهاز الـ X-Ray الخاص بتأمين سلامة الطائرات وركابها.

وتفحص أمتعة الراكب أمام كلا من محمود فرغلى مدير الجمرك ، العميد ناصر الطحان رئيس العمليات بأمن الموانىء والعقيد أحمد خالد من البحث جنائى أتضح أن الأجسام المعتمة أموال .

>وأمر محمود فرعلى مدير جمارك مطار برج العرب الدولى بتشكيل لجنة لتفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش أمتعته بكل دقة ، فتشكلت لجنة ضمت من كلا من رؤساء الأقسام" مستور أبوتلات وطارق عبداللاه وسارى عبدالحليم ، ومحمود عثمان ،و محمود يعقوب ، و ومأمورى الحركة :محمد حلمى ، مصطفى حسين تحت أشراف رئيس الوردية محمد الدسوقي ، وحضور كلا من محمد ياقوت مدير إدارة الأمن الجمركى ، طارق الرفاعى مدير إدارة مكافحة التهريب الجمركى.

وبتفتيش أمتعة الراكب عثر على 8 برطمان ملفوف عليها أكياس بلاستك وبفتحها تبين أن بها 96 لفة محكمة الغلق بلاصق من البلاستك الأصفر اللون ، وبحجم وشكل قطع الجبنة القديمة ، ومصبوب عليها سائل المش القديم ، وبفضها عثرت اللجنة على مبالغ مصرية فئة المائتان والمائة جنيه تبلغ 2 مليون 40 ألف 900 جنيه مصرى .

> وبعرض الأمر على محمد المنوفى مدير عام جمارك الموانىء الجوية أمر بتحرير محضر للراكب بمعرفة على رضوان بإدارة شئون قانونية ،وعرضه على النيابة مع مصادرة المضبوطات التى تم عدها وتحريزها بمعرفة محمود سليمان رئيس قسم الحسابات وجابر مرسال من الخدمات المعاونة.

ويذكر أن سلطات الجمارك بمطار برج العرب الدولى تمكنت خلال 2014 ؛ من ضبط (59) واقعة تهريب نقد مصرى وأجنبى 17 مليون و 666 ألف و 40جنية ، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003،المعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012م ، وتنفيذا لأخر تعديل بالقانون رقم 8 لسنة 2013 ، وذلك من خلال التدقيق على بعض الطائرات التى تم إنتقائها وإستهداف شريحة معينة من ركابها.



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