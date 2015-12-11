أخبار عاجلة

8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص فى انهيار منزل بسوهاج

Google+ Print
مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص فى انهيار منزل بسوهاج مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص فى انهيار منزل بسوهاج
دفعت منذ قليل، قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، بـ3 فرق إنقاذ لانتشال الجثث والمصابين فى حادث انهيار منزل بقرية شندويل البلد دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

ونتج عن الانهيار وفاة شادى بخيت باخوم، وإصابة سليمان سيد سليمان، ورومانى سليمان فايز، ومايكل سليمان فايز، وهانى سليمان فايز، ومدينا عاطف فايز، وجارى نقلهم للمستشفى المركزى بالمراغة، بينما تكثف القوات جهودها لاستخراج 3 أشخاص مازالوا تحت الأنقاض.

يشار إلى أن المنزل المنهار مكون من 3 طوابق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365