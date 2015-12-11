مصرع سيدة وإصابة 5 أشخاص فى انهيار منزل بسوهاج

دفعت منذ قليل، قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، بـ3 فرق إنقاذ لانتشال الجثث والمصابين فى حادث انهيار منزل بقرية شندويل البلد دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

ونتج عن الانهيار وفاة شادى بخيت باخوم، وإصابة سليمان سيد سليمان، ورومانى سليمان فايز، ومايكل سليمان فايز، وهانى سليمان فايز، ومدينا عاطف فايز، وجارى نقلهم للمستشفى المركزى بالمراغة، بينما تكثف القوات جهودها لاستخراج 3 أشخاص مازالوا تحت الأنقاض.

يشار إلى أن المنزل المنهار مكون من 3 طوابق.

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