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النقض تبدأ أولى جلسات طعن مبارك ونجليه على حبسهما بالقصور الرئاسية غدًا

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النقض تبدأ أولى جلسات طعن مبارك ونجليه على حبسهما بالقصور الرئاسية غدًا النقض تبدأ أولى جلسات طعن مبارك ونجليه على حبسهما بالقصور الرئاسية غدًا
تبدأ محكمة النقض أولى جلسات نظر الطعن المقدم من فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، غدًا السبت، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية".

وكان فريد الديب، محامى دفاع الرئيس الأسبق، تقدم بمذكرة الطعن للمرة الثانية على عدة أسباب أبرزها الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسيب، وغيرها من الأسباب.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو من العام الحالى بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، فى إعادة محاكمتهم فى القضية التى عرفت باسم "قضية قصور الرئاسة"، وهى نفس العقوبة التى قضتها محكمة جنايات القاهرة فى أول درجة بالنسبة للرئيس الأسبق مبارك، ولكن فى إعادة المحاكمة قامت بتخفيف العقوبة بالنسبة لنجليه من 4 سنوات إلى 3 سنوات، كذلك غرمتهم المحكمة 125 مليون جنيه وهو المبلغ الذى اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما قضت بإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه.

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مصر 365