صورة | الشرطة التونسية تفكك خلية إرهابية قبل تصنيع «هليكوبتر» في ورشة سيارات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، تفكيك خلية تكفيرية بمحافظة القصرين، غرب البلاد، فيما ألقت وحدات الحرس بمحافظة بنعروس بإقليم العاصمة على صاحب ورشة ميكانيك سيارات بلغ مرحلة متقدمة في صنع طائرة مروحية “هليكوبتر”.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها الجمعة، إن وحدات الأمن بالقصرين تمكنت ليلة الخميس “من القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 25 عنصرا قاطنة بسبيبة من الولاية نفسها يقودها عنصر إرهابي متمتع بالعفو التشريعي العام”.

وأشارت إلى أن الأبحاث الأولية كشفت أن المجموعة كانت تخطط “للقيام بعمليات إرهابية تزامنا مع رأس السنة الإدارية تمس مناطق سياحية وتجمعات لمدنيين بمحافظة القصرين وغيرها”، لافتة إلى أن مخططات الخلية كما تشمل أيضا تفجير مراكز أمنية.

وأوضحت أنه تم حجز سيفين و350 كلغ من مادة الأمونيتر و100 لتر من مادة أسيد سيلفوريك و250 كغ من الكتب المحرضة على الإرهاب.

وفي محافظة بنعروس بإقليم العاصمة ضبطت وحدات الحرس الوطني صاحب ورشة ميكانيك سيارات، كان ولده قد فجر نفسه في سوريا، بصدد صنع طائرة “هليكوبتر” في مرحلة متقدمة يبلغ طولها حوالي ثلاثة أمتار ونصف وتتسع لشخصين.

وقالت الداخلية، التي نشرت صورة الطائرة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الأبحاث والتحريات بينت أن المشتبه به “راودته فكرة صناعة طائرة عمودية وساعده في تجسيدها ابنه من خلال الإطلاع على مكوناتها على شبكة الانترنت إضافة إلى مساعدته على تركيبها بورشة الميكانيك التي يديرها”.

وأضافت “تبين أن أحد أبنائه سلفي تكفيري سافر إلى سوريا منذ حوالي ثلاث سنوات للالتحاق بالجماعات الإرهابية حيث قام بتفجير نفسه”.

وتابعت الوزارة إن عملية تفتيش منزل المشتبه به أمكنت “العثور على كتب ذات منحى سلفي تكفيري وكناش يحتوي على أناشيد تحرض على ما يسمى “الجهاد” والقتال بالعراق وسوريا تبين أنها تابعة لابنه الثاني يبلغ من العمر 25 سنة الذي ساعده في صناعة الطائرة”.

وبالتحري مع هذا الأخير تأكد تبنيه للفكر السلفي التكفيري، معترفا بأنه ينشط منذ سنة 2013 في خلية تسفير عناصر إرهابية للالتحاق بليبيا وسوريا.

وقالت الداخلية إن تعميق الأبحاث مع المشتبه به الأخير أمكن تفكيك خلية تكفيرية يفوق عددها عشرة أشخاص.

وكانت العاصمة تونس في 24 من الشهر الماضي مسرحا لهجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي أسفر عن سقوط 12 ضحية قبل أن يتبناه تنظيم الدولة الذي سبق له تبني هجومين سابقين هذا العام في تونس أسفرا عن مقتل 59 سائحا أجنبيا.