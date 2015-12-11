صور| أمير الكويت يهدي ممثلة «حريم السلطان» ساعة بقيمة 100 ألف دولار

أهدى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ساعة بقيمة 100 ألف دولار، للممثلة التركية، نبهات تشهرا، الشهيرة بدور “السلطانة الأم”، “السلطانة حفصة في الملحمة التاريخية الشهيرة في مسلسل “حريم السلطان”.

وبحسب موقع قناة “تركيا اليوم”، فإن تشهرا أكدت خلال تصريحات لها، أن أمير الكويت وأسرته أهدوها ساعة ماركة “فرانك مولر” مرصعة بالأحجار الكريمة، تبلغ قيمتها 100 ألف دولار.

وأضافت تشهرا أنها عقب الشهرة الواسعة التي حققها المسلسل، في العالم العربي، تلقت طلبات كثيرة لعمل لقاءات بالعالم العربي، وفي ذلك الوقت زارها أمير الكويت وعقيلته في تركيا، كما ردت هي الزيارة بالكويت وهناك أهداها الصباح ساعة يد كهدية.