الإسماعيلي يكشف لـ في الجول مصير صفقة صلاح ريكو

كشف سيد متولي مدير الكره بنادي الإسماعيلي عقده لاجتماع يوم السبت مع عماد شوقي رئيس نادي اتحاد الشرطة من أجل صفقة صلاح ريكو.

الإسماعيلي أكد أكثر من مرة رغبته في ضم ريكو لاعب الشرطة ولكن الأخير رفض عرضا من الإسماعيلي لذلك.

وأكد سيد متولي لـFilGoal.com حسمه لمصير ريكو سواء بالانضمام إلى الإسماعيلي في يناير المقبل أو عدمه خلال الاجتماع.

إذ سيتعرض مدير الكرة على الرأي النهائي لمجلس إدارة الشرطة وفي حالة موافقتهم على بيع اللاعب سيبدأ الإسماعيلي التفاوض مع ريكو.

إما في حالة رفض الشرطة فكرة بيع ريكو سيبدأ الدراويش البحث عن البديل.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات. بينما جمع اتحاد الشرطة 3 نقاط فقط في المركز الـ16 من 5 مباريات.