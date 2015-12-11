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السفير أحمد قطان: المرأة السعودية تشارك بقوة فى الانتخابات البلدية

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السفير أحمد قطان: المرأة السعودية تشارك بقوة فى الانتخابات البلدية السفير أحمد قطان: المرأة السعودية تشارك بقوة فى الانتخابات البلدية
صرح السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسى العربى، أن المرأة تشارك بقوة فى الانتخابات البلدية، التى تجرى فى المملكة غدا السبت.

وأوضح السفير قطان فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن مشاركة المرأة فى الانتخابات فى دورتها الثالثة، هى الأولى فى تاريخ المملكة حيث تشارك كمرشحة وناخبة، وقد بلغ عدد المرشحات 979 مرشحة لعضوية 284 مجلسا بلديا، كما وصل عدد الناخبات إلى 130، 637 ناخبة يشاركن للمرة الأولى.

وأكد "قطان"، أن مشاركة المرأة تعكس رؤية القيادة الحكيمة بالمملكة، والتى تعى جيدا مكانة المرأة وأهمية تمكينها لبناء مجتمع حديث ينهض بأبنائه نحو المستقبل، مشيراً إلى أن المرأة السعودية أحرزت الكثير من الانجازات التى يفخر بها المجتمع السعودى، وأن نظام المجالس البلدية الجديد يتعامل مع كافة المرشحين والمرشحات دون أى تمييز فى كافة الحقوق والواجبات ذات الصلة بالحملة الانتخابية.

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مصر 365

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