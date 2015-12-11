بالصور.. نقابة معلمى الأقصر تجتمع بوكيل الوزارة لمناقشة "حافز الإثابة"

عقدت النقابة الفرعية للمعلمين بالأقصر، اجتماعا مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر طه بخيت، وعدد من مديرى الإدارات التعليمية، بحضور عبد الرازق زنط عضو مجلس النواب، وصبحى يوسف إبراهيم أمين عام النقابة، وعدد من أعضاء النقابة وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جانبه قال صبحى يوسف أمين عام النقابة، إن الاجتماع تم بناءً على الدعوة التى وجهتها النقابة لوكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك لمناقشة بعض الملفات الهامة الخاصة بالمعلمين فى الأقصر والتى أهمها "حافز الإثابة".

وتناول الاجتماع مناقشات حول حافز الإثابة، حيث اعترضت إدارة الزينية والبياضية بحضور مديرى إداراتها على وقف صرف الحافز 200% لشهر ديسمبر، فى حين يتم الصرف لهم منذ نحو عامين فى حين أن إدارة الأقصر لم تصرف حتى 50 % من حافز الإثابة، مؤكدين أن التعطيل من الإدارة بالأقصر حيث ورد إليها نحو 4 ملايين جنيه تباعا من شهر أغسطس وحتى تاريخه، ما دفع وكيل الوزارة إلى المطالبة بتحويل المتسبب فى ذلك إلى التحقيق والنيابة العامة مع كتابة مذكرة من النقابة والمديرية ورفعها إلى البرلمان من خلال نوابه بالأقصر لصرف حافز 200 % الثابت والقطعى، مؤكدا أن كل من رفع جنحة سيتم صرف جميع مستحقاته موضحا "لن أتستر على أخطاء أحد".



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