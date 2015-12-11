أخبار عاجلة

8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. نقابة معلمى الأقصر تجتمع بوكيل الوزارة لمناقشة "حافز الإثابة"

Google+ Print
بالصور.. نقابة معلمى الأقصر تجتمع بوكيل الوزارة لمناقشة "حافز الإثابة" بالصور.. نقابة معلمى الأقصر تجتمع بوكيل الوزارة لمناقشة "حافز الإثابة"
عقدت النقابة الفرعية للمعلمين بالأقصر، اجتماعا مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر طه بخيت، وعدد من مديرى الإدارات التعليمية، بحضور عبد الرازق زنط عضو مجلس النواب، وصبحى يوسف إبراهيم أمين عام النقابة، وعدد من أعضاء النقابة وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جانبه قال صبحى يوسف أمين عام النقابة، إن الاجتماع تم بناءً على الدعوة التى وجهتها النقابة لوكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك لمناقشة بعض الملفات الهامة الخاصة بالمعلمين فى الأقصر والتى أهمها "حافز الإثابة".

وتناول الاجتماع مناقشات حول حافز الإثابة، حيث اعترضت إدارة الزينية والبياضية بحضور مديرى إداراتها على وقف صرف الحافز 200% لشهر ديسمبر، فى حين يتم الصرف لهم منذ نحو عامين فى حين أن إدارة الأقصر لم تصرف حتى 50 % من حافز الإثابة، مؤكدين أن التعطيل من الإدارة بالأقصر حيث ورد إليها نحو 4 ملايين جنيه تباعا من شهر أغسطس وحتى تاريخه، ما دفع وكيل الوزارة إلى المطالبة بتحويل المتسبب فى ذلك إلى التحقيق والنيابة العامة مع كتابة مذكرة من النقابة والمديرية ورفعها إلى البرلمان من خلال نوابه بالأقصر لصرف حافز 200 % الثابت والقطعى، مؤكدا أن كل من رفع جنحة سيتم صرف جميع مستحقاته موضحا "لن أتستر على أخطاء أحد".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365