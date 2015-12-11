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مصرع شخص انهارت عليه حفرة أثناء تنقيبه عن آثار بمنزله فى البلينا سوهاج

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مصرع شخص انهارت عليه حفرة أثناء تنقيبه عن آثار بمنزله فى البلينا سوهاج مصرع شخص انهارت عليه حفرة أثناء تنقيبه عن آثار بمنزله فى البلينا سوهاج
شهدت قرية الغابات دائرة مركز البلينا جنول محافظة سوهاج، اليوم، انهيار حفرة على أحد الأشخاص داخل منزله، وذلك أثناء عملية تنقيبه عن الآثار، وجار أعمال رفع الأنقاض بمعرفة الإنقاذ البرى.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بانهيار حفرة على أحد الأشخاص أثناء عملية التنقيب عن الآثار.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم رئيس فرع بحث الجنوب، والرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز شرطة البلينا، بتقدم "محمد.أ.م.م" 28 سنة سائق، ويقيم بناحية الغابات – دائرة المركز بوجود حفرة داخل منزله وانهيارها على أحد الأشخاص.

‏وبالفحص تبين وجود حفرة داخل منزل المذكور بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وانهيارها على "سامح. ع. ق" 25 سنة عامل – ويقيم بناحية الحرجة بحرى – دائرة مركز جرجا.

وبإعادة مناقشة المذكور، قرر حضور بعض الأشخاص -6 أشخاص يقيمون بذات الناحية- وأقنعوه بوجود آثار فرعونية أسفل مسكنه وقاموا إثر ذلك بحفر الحفرة المشار إليها لاستخراجها إلا أنها انهارت على المذكور، وجار أعمال رفع الأنقاض بمعرفة قوات الإنقاذ البرى لاستخراج جثة المذكور.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحديد وضبط المذكورين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6981 إدارى المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة قررت ‏
>تستوفى الأوراق بسؤال المبلغ المذكور وكذا أحد أهلية المجنى عليه عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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مصر 365