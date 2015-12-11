النيابة تحقق مع مدير مستشفى أرمنت فى اختفاء "جهاز صدمات القلب" بالأقصر

قررت نيابة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، استدعاء مدير مستشفى أرمنت المركزى وأمين العهدة و3 ممرضات بالمستشفى، وذلك للتحقيق معهم فى واقعة اختفاء جهاز صدمات القلب والشاشة الخاصة به من قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد عصام يس مأمور مركز شرطة أرمنت، أفاد فيه بورود بلاغ من "عبدالرحيم خليفة جاد الرب" 52 سنة رئيس قسم شئون العاملين بالمستشفى، باختفاء جهاز الإفاقة الخاص بصدمات القلب والشاشة الخاصة به "المينتور"، والذى تقدر قيمته بأكثر من 250 ألف جنيه، من قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمود مصطفى رئس مباحث مركز شرطة أرمنت والنقيب عبدالرحمن موسى، معاون أول مباحث المركز والنقيب أحمد الشامى وضباط مباحث المركز، حيث تم الانتقال إلى مكان الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى تورط أحد أفراد الأطقم الطبية العاملين بالمستشفى، وأن الواقعة بها "شبهة اختلاس"، تم تحرير محضر بالواقعة حمل الرقم 6180 إدارى مركز شرطة أرمنت.

وتكثف أجهزة الأمن بمركز شرطة أرمنت جهودها وتحرياتها لحل غموض الواقعة والكشف عن مرتكبيها، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق بالقضية، وقررت استدعاء مدير المستشفى وأمين العهدة بالمستشفى و3 ممرضات الذين كانوا متواجدين وقت السرقة فى الفترة من 8 مساءً حتى 8 صباحا يوم 9 ديسمبر الجارى للتحقيق معهم لكشف غموض الحادث.