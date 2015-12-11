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الآلاف يشهدون إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى "أبو سحلى" و"المخالفة" بقنا

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الآلاف يشهدون إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى "أبو سحلى" و"المخالفة" بقنا الآلاف يشهدون إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى "أبو سحلى" و"المخالفة" بقنا
بدأ منذ قليل مؤتمر إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى "أبو سحلى" و"المخالفة" بفرشوط بحضور الآلاف من أبناء مركز فرشوط ومحافظة قنا، والمنعقد بقاعة كيلوباترا باستاد قنا الرياضى بمدينة قنا.

حضر مؤتمر الصلح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء عادل عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، ووفد من مشايخ الأزهر والأوقاف برئاسة الدكتور عباس شومان، وكيل مشيخة الأزهر، ومحمد زكى، أمين اللجنة العليا للدعوة، وأعضاء لجنة المصالحات برئاسة الشيخ تقادم الليثى، والمتحدث الرسمى للصلح الشيخ أحمد عبد اللطيف الكلحى، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس الشعب.

وشهدت الجلسة تشديدات أمنية مكثفة بجميع الشوارع المؤدية لاستاد قنا الرياضى، واستعانت الأجهزة الأمنية بتشكيلات من الأمن المركزى وبوابات إلكترونية للتفتيش كإجراء تأمينى، كما دفعت بقوات أمن لتأمين مدينة فرشوط التى ينتمى لها العائلتان.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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