مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد: قنا فى المرتبة الأولى بعدد المصالحات

أكد اللواء عادل عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، أنه على الجميع أن يتعلم من جلسة الصلح بين عائلتى "أبو سحلى" و"المخالفة" والتى اجتهدت فيها عدة أطراف منها المحافظ والأمن والجهود الشعبية ولجان المصالحات، وتقدم بالشكر لأهل الصعيد المليئة قلوبهم بالخير والحب، مطالبًا الجميع بالتكاتف والوحدة لمحاربة دعاة الفتن وإنهاء كافة الخصومات فى الصعيد، مؤكدًا أن محافظة قنا جاءت فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصالحات.

وقال عبد العظيم خلال كلمته فى مؤتمر الصلح لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى "أبو سحلى" و"المخالفة"، إن المجتمع فى حاجة ماسة للأزهر ووزارة الأوقاف لنشر الدين الإسلامى السمح، لتخاطب العقول مخاطبة صحيحة تحث على مكارم الأخلاق والرحمة بين العباد فالله أرسل نبينا رحمة للعالمين.

وحضر المؤتمر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء عادل عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والشيخ تقادم الليثى، رئيس لجنة المصالحات، والشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والشيخ أحمد الكلحى، المتحدث باسم لجنة الصلح، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



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