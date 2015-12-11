أخبار عاجلة

8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد: قنا فى المرتبة الأولى بعدد المصالحات

Google+ Print
مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد: قنا فى المرتبة الأولى بعدد المصالحات مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد: قنا فى المرتبة الأولى بعدد المصالحات
أكد اللواء عادل عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، أنه على الجميع أن يتعلم من جلسة الصلح بين عائلتى "أبو سحلى" و"المخالفة" والتى اجتهدت فيها عدة أطراف منها المحافظ والأمن والجهود الشعبية ولجان المصالحات، وتقدم بالشكر لأهل الصعيد المليئة قلوبهم بالخير والحب، مطالبًا الجميع بالتكاتف والوحدة لمحاربة دعاة الفتن وإنهاء كافة الخصومات فى الصعيد، مؤكدًا أن محافظة قنا جاءت فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصالحات.

وقال عبد العظيم خلال كلمته فى مؤتمر الصلح لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى "أبو سحلى" و"المخالفة"، إن المجتمع فى حاجة ماسة للأزهر ووزارة الأوقاف لنشر الدين الإسلامى السمح، لتخاطب العقول مخاطبة صحيحة تحث على مكارم الأخلاق والرحمة بين العباد فالله أرسل نبينا رحمة للعالمين.

وحضر المؤتمر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء عادل عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والشيخ تقادم الليثى، رئيس لجنة المصالحات، والشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والشيخ أحمد الكلحى، المتحدث باسم لجنة الصلح، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365