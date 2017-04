المشاهير في مهرجان دبي السينمائي بمكياج MAKE UP FOR EVER

ضمن فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي الثاني عشر، استقبلت MAKE UP FOR EVER في الـ Celebrity Lounge العديد من مشاهير الشرق الأوسط التي حصلوا من خلالها على إطلالة السجادة الحمراء لحضور حفل الإفتتاح.

من أبرز إطلالات السجادة الحمراء كانت الإعتماد على مكياج العيون الخفيف والرموش الكثيفة وأحمر الشفاه بدرجات اللون الأحمر المختلفة.

ومن ضمن المشاهير التي خاضت تجربة الغرفة الخاصة للمكياج، الممثلة المصرية، بوسي، الممثلة المصرية إلهام شاهين، الممثلة المصرية هنا شيحا، الممثلة التونيسية، هند صبري، الممثلة الأردنية، صبا مبارك والعديد أيضاً من أرجاء الوطن العربي.