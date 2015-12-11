الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق الغربية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط احيانا صباحا فوق البحر وتزداد الرطوبة نسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والغربية.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15- 25 / 30 كم/ ساعة بوجه عام تصل 45 كم / ساعة أحيانا على البحر.

البحر .. متوسط يضطرب احيانا .. بارتفاع واحد الى ثلاث أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة اقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشر و 58 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و12 دقيقة مساء.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 27 15 80 25 .

> دبي 27 17 75 25 .

> الشارقة 27 14 80 25.

> عجمان 26 15 75 25.

> أم القيوين 26 15 75 25 .

> رأس الخيمة 27 11 75 25 .

> الفجيرة 26 20 80 35.

> العين 27 16 75 25 .

> ليوا 28 11 90 30 .

> الرويس 26 17 80 35 .

> السلع 26 16 85 25.

> دلما 25 17 80 35 .

> طنب الصغرى 25 18 80 35 .

> طنب الكبرى 25 18 80 35 .

> أبوموسى 25 18 80 35.