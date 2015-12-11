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رئيس تونس يرحب بدعوة الزند لإقامة منتدى استرداد الأموال المنهوبة بشرم الشيخ

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رئيس تونس يرحب بدعوة الزند لإقامة منتدى استرداد الأموال المنهوبة بشرم الشيخ رئيس تونس يرحب بدعوة الزند لإقامة منتدى استرداد الأموال المنهوبة بشرم الشيخ
قال المستشار حمدى معوض عبد التواب عضو اللجنة الإعلامية لوزارة العدل وعضو مجلس إدارة نادى قضاة ، إن الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، أثناء استقباله لوزير العدل المصرى المستشار أحمد الزند، رحب بدعوته لإقامة المنتدى الخامس لاسترداد الأموال المنهوبة بمدينة السلام شرم الشيخ.

وأضاف "عبد التواب" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس التونسى رحب أيضاً بمقترح وزير العدل بضرورة وضع آليه عربية مشتركة لمواجهة الدول الغربية فى كيفية استرداد تلك الأموال، كما أكد الرئيس التونسى تقديره لمصر وللجيش المصرى الذى يعد الركيزة الأساسية لحماية الأمن القومى فى الوطن العربى.

كان الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى استقبل المستشار أحمد الزند وزير العدل، الذى يزور تونس حاليا. وترأس المستشار الزند وفد مصر فى المنتدى العربى الرابع لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج، والذى يعقد حاليا فى العاصمة التونسية بحضور وزراء العدل من عدد من الدول العربية وممثلى السلطات القضائية فى دول أجنبية.


>أخبار مصر للساعة6.. وزير العدل من تونس: مصرون على استعادة الأموال المنهوبة

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