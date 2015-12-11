شاب يحاول اغتصاب حبيبته بعد رفض أهلها زواجه منها فى بنى سويف

حاول شاب اغتصاب حبيبته، بعد رفض أهلها زواجه منها فى بنى سويف، وضربها بآلة حادة فى رأسها وفر هاربا.

كان العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن ببنى سويف، تلقى بلاغاً من "ت.أ" 22 سنة مقيمة مركز الفشن، تفيد بمحاولة شاب عاطل اغتصابها، وعندما فشل ضربها بآله حادة فى رأسها.

ودلت تحريات الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث الفشن، وتبين من أقوال الفتاة ووالدها، أن شاب يدعى "إسحاق.م" 25 سنة جار لهم فى المنزل تقدم لخطبة الفتاة، إلا أن أهلها رفضوا لعدم التحاقه بعمل، ويوم الواقعة استغل غياب أسرة الفتاة عن المنزل ووجودها بمفردها فى المنزل وهجم عليها محاولا اغتصبها، إلا أنها تصدت له وقاومته، وعندما فشل فى اغتصابها ضربها بآلة حادة فى رأسها وهرب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الفتاة لمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج، وإعداد تقرير طبى بالواقعة وإحالته للنيابه للتحقيق.