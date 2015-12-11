طلاب"محاكاة الاتحاد الأفريقى"يصدرون"جواز"افتراضى لدخول جميع دول القارة

صمم طلاب نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقى الذى تنظمه رابطة التواصل الافريقى بمعهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة، جواز سفر افتراضى لجميع الأفارقة لتحقيق حلم الانتقال بين دول القارة دون تأشيرات أو تعقيدات، وتم وضع صور المشاركين فى النموذج فى هذا الباسبور الافتراضى وعرضها على البروجكت فى لفتة حماسية حالمة تعبر عن أن حلم الوحدة الأفريقية تحقق وأن أفريقيا أصبحت كيان واحد هو "الولايات المتحدة الأفريقية".

أنجز الطلاب مشروعهم، فى ختام الدورة الرابعة للنموذج بصفة دورية ويستهدف تنمية الوعى بقضايا القارة الأفريقية لدى الشباب المشاركين، وتأكيد الهوية الأفريقية لمصر والمصريين، كما صمم الطلاب جواز سفر افتراضى يحمل صورة السفير نادر فتح العليم كبير السياسيين بالاتحاد الأفريقى وآخر للدكتورة سماح المرسى المشرف على رابطة التواصل الأفريقى تقديرا من طلاب النموذج لجهد المدربين طوال فترة التدريب كما تم اهدائهم دروعا من تصميم عدد من الطلاب الأفارقة .

يذكر أن طلاب النموذج فى دورته السابقة أصدروا عملة أفريقية موحدة وتداولوها بينهم.

وقال الدكتور نادر فتح العليم كبير السياسيين بالاتحاد الافريقى، إن هذه الدورة من النموذج شارك فيها 150 طالب ينتمون إلى 15 دولة أفريقية، وتميزت باشتراك عدد من طلاب الكلية الحربية فى محاكاة مع طلاب العديد من الجامعات المصرية والأفريقية وقدم الجميع فى نهاية فاعليات النموذج بحوثا مميزة قيمتها لجنة علمية من أساتذة معهد البحوث والدراسات الأفريقية.



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