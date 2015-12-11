غدًا| أولى جلسات وزير الوراعة الأسبق و3 آخرين في قضية «الرشوة»

تبدأ غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، نظر أولى جلسات محاكمة صلاح هلال، وزير الزراعةِ السابق، و3 متهمين آخرين في قضية ” رشوة وزارة الزراعة “، وذلك بعد إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، ورفع قرار حظر النشر في القضية .

ويذكر أن المتهمون في القضية، هم كلًا من : صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحيي الدين محمد السعيد، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “كايرو ثري إيه”، ومحمد محمد فودة، منتحل صفة كاتب صحفي.