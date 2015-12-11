أخبار عاجلة

8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غدًا| أولى جلسات وزير الوراعة الأسبق و3 آخرين في قضية «الرشوة»

Google+ Print
غدًا| أولى جلسات وزير الوراعة الأسبق و3 آخرين في قضية «الرشوة» غدًا| أولى جلسات وزير الوراعة الأسبق و3 آخرين في قضية «الرشوة»

صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق

تبدأ غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، نظر أولى جلسات محاكمة صلاح هلال، وزير الزراعةِ السابق، و3 متهمين آخرين في قضية ” رشوة وزارة الزراعة “، وذلك بعد إحالة المتهمين في القضية  إلى محكمة الجنايات، ورفع قرار حظر النشر في القضية .

ويذكر أن المتهمون في القضية، هم كلًا من : صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحيي الدين محمد السعيد، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “كايرو ثري إيه”، ومحمد محمد فودة، منتحل صفة كاتب صحفي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا