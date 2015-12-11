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مباحث بلبيس تضبط فران متهم بقتل عامل بقريته بسبب خلافات عائلية بالشرقية

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مباحث بلبيس تضبط فران متهم بقتل عامل بقريته بسبب خلافات عائلية بالشرقية مباحث بلبيس تضبط فران متهم بقتل عامل بقريته بسبب خلافات عائلية بالشرقية
تمكن ضباط مباحث بلبيس بالشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط الفران المتهم بقتل جاره لخلافات عائلية بين الأسرتين، وتم التحفظ عليه وإخطار النيابة العامة للتحقيق، برئاسة المستشار أمير نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبداللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "محمد زكريا صقر" 43 سنة، عامل ومقيم العاشر، لمستشفى بلبيس العام جثة هامدة إثر إصابته بطلق خرطوش.

وتبين من التحريات التى باشرها الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس، برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرقة الجنوب، قيام "رضا ع ع" 18 سنة فران مقيم منية سنتا، بقتل المجنى عليه بسبب خلافات قديمة بين العائلتين.

وأكدت التحريات تربص المتهم بالمجنى عليه أثناء شرائه أدوات سباكة لشقته بالقرية، وأطلق عليه الخرطوش ولاذ بالفرار، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه بعد 6 أيام من ارتكابه الواقعة.

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مصر 365