حبس 8 طلاب إخوان 15 يوما بتهمة التخطيط للعنف فى ذكرى ثورة يناير بالشرقية

قررت نيابة بلبيس بالشرقية، برئاسة المستشار أمير نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 8 طلاب ينتمون للإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهم شماريخ وإثارتهم الشغب بالمدينة.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد قيام مباحث بلبيس بضبط 8 طلاب ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، أغلبهم طلاب بكلية الطب والصيدلية، لحيازتهم شماريخ وصور الرئيس المعزول محمد مرسى، أثناء قيامهم بمسيرة مع آخرين وإثارتهم الشغب بالشماريخ.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يخططون إلى إثارة الشغب والعنف فى ذكرى ثورة 25 يناير بمدينة بلبيس.