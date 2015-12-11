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غدًا| أولى جلسات محاكمة خالد خطاب في قضية الشذوذ بجلسة سرية

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غدًا| أولى جلسات محاكمة خالد خطاب في قضية الشذوذ بجلسة سرية غدًا| أولى جلسات محاكمة خالد خطاب في قضية الشذوذ بجلسة سرية

خالد عبدالفتاح علي أحمد، وشهرته ” خالد خطاب “، صاحب شركة خطاب للطباعة

تعقد غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار إسماعيل عوض، جلسة سرية لأولى جلسات محاكمة خالد عبدالفتاح علي أحمد، وشهرته ” خالد خطاب “،47 عامًا، وصاحب شركة خطاب للطباعة، و طليق الفنانة حنان ترك، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي مع خادمه المتهم الثاني بمدينة شرم الشيخ، وآخرين من الأجانب والعرب، وتعاطيهما وحيازتهما للمخدرات،

وتحمل القضية رقم 3438 لسنة 2015 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 272 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين  تهمة إدارة وتهيئة مكانًا لتعاطي جوهرين مخدرين “الحشيش” و”الميثامفيتامين”، بمقابل ممارسة الفجور، وقدم بقصد التعاطي للمتهم الأول وآخرين الجوهرين المخدرين المذكورين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد التعاطي الجوهرين المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

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