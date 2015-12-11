بدء الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى للتفاوض حول سد النهضة بالخرطوم

بدأ منذ قلقل الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى لأثيوبيا ومصر والسودان بأحد فنادق الخرطوم، وذلك للتفاوض وإجراء مشاورات والوصول لحلول للنقاط الخلافية حول سد النهضة.

وتعقد الوفود اجتماعات مغلقة ومنفصلة تمهيدا لبدء الاجتماعات المقرر لها بعد ساعة، من المقرر ان تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة لوزراء الخارجية الثلاث يعقبها كلمات لوزراء الرى ثم مشاورات موسعة حتى نهاية اليوم.

وكان وزير الخاريجة المصرى سامح شكرى أكد فى تصريحاته أمس، بأن مصر ستحاول خلال هذا الاجتماع وضع خارطة طريق، أى إعلان ، لافتا الى انه لم يتم تحديد "مسماه" وفى حالة عدم الاتفاق سيتم الدعوة لاجتماع اخر.

وشدد وزير الخارجية، فى تصريحاته، قائلا أنه "إنه لا إفراط ولا تفريط في مصالح مصر وحقوقها التاريخية في نهر النيل، كما إننا لم ولن نسمح بالتفريط في مصالحنا، فإننا أيضا لا نقبل التفريط فى مصالح الأشقاء فى السودان أو إثيوبيا، مشيرا إلى ضرورة نعمل جميعا من أجل حماية وتحقيق مصالحنا على أسس مشتركة من التفاهم".

وأكد وزير الخارجية، على ضرورة مراجعة المواقف، فيما يتعلق بالفترة القادمة، من أجل تحقيق التقدم فى مسار المفاوضات، لافتا إلى أنه على مدى أكثر من عام، ونحن جميعا نسعى، ونعمل لتوثيق العلاقات مع إثيوبيا لخلق إطار ثلاثى يضم الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا يسوده التوافق، والعمل المشترك نحو إيجاد حلول لشواغل الأطراف الثلاثة.

كواليس اجتماعات سد النهضة بالخرطوم.. لقاءات مغلقة بين أعضاء الوفد المصرى برئاسة وزير الخارجية.. قنوات اتصال مباشرة مع القيادة السياسية بالقاهرة.. ومصر تطالب بالالتزام باتفاق المبادىء

>