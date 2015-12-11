المترو: بدء وضع إعلانات على التذاكر 1 يناير.. وتسعير دخول "حمامات" المحطات

قررت شركة المترو وضع إعلانات على تذكرة المترو بدل من تركها على اللون الأصفر، حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات على بدء التنفيذ 1 يناير المقبل.

وأعلن المهندس على الفضالى رئيس شركة المترو، فى بيان له منذ قليل، أنه سيتم عمل نشرة صغيرة يتم بيعها بقيمة 2 جنيه عن المترو ومحطاته وخطوطه وأن اللجنة المشكلة تراجع كافة العلامات الأرشادية الموجودة بالمحطات للتأكد من انها كافية وكذلك لدراسة عمل خريطة لكافة خطوط المترو والمحطات الموجودة بها وأماكن تواجدها طبوغرافيا و فيها وصف لكافة المحطات الانتقالية بين الثلاث خطوط لشركة المترو وكيفية الانتقال بينه.

وأضاف أن المترو يبدأ الفترة المقبلة خطة طموحة لزيادة مصادر التمويل، وأنه لن يتم رفع سعر التذكرة حاليا، كاشفا عن أنه سيتم استغلال دورات المياه من خلال تذكرة للدخول.

وقال "هناك عقد مبرم بين شركة المترو وشركة شيلا سبورت وقد تم فسخ العقد الشهر السابق نظرا لعدم رضاء عملاء شركة المترو عن الخدمة المقدمة من الشركة من نظافة الحمامات وكذلك لطريق التعامل مع الركاب وجار استلام دورات المياه من تلك الشركة لتسليمها إلى الشركة التى سيتم إسناد الأعمال اليها".

وأضاف أنه تم تشكيل لجان للقيام بالتفتيش المفاجئ على المحطات للتأكد من وجود التذكرة مع الركاب لحين الانتهاء من توريد العقد المبرم مع شركة تالس رقم 73\ مترو لشراء عدد 850 بوابة مزودة بتقنيات كثيرة منها حساب عدد المحطات التى تم اقترحه واختلاف التسعيرة وفقا لعدد المحطات.

وأضاف أنه من ضمن مصادر الدخل، الأكشاك الصغيرة داخل المحطات ، حيث تتم دراسة المحطات التي يوجد منها جدوى اقتصادية لتنفيذ تلك الأكشاك وبالفعل تم عملها بمحطات بالمترو مثل محطة مترو الشهداء.

وقال إنه جار تأجير المحلات بالمول التجارى المقسم لمحلات بمحطة مترو العتبة، وكذلك إنشاء باكيات بحوش مدخل محطة حلوان وبعض المحطات لتجنب وجود بالباعة الجائلين بمداخل المحطات.

وأوضح أن إعلانات المترو بشكل احترافى ووضع اعلانات ضوئية متحركة وتلفزيونات ووضع إعلانات على الحوائط أو الإذاعة الداخلية داخل المحطات والقطارات.

وقال "هنالك عقد مبرم بين شركة المترو والشركة المصرية لإدارة المشروعات رقم "5/2014/م" بمبلغ 175 مليون جنيه لمدة خمس سنوات بدفع 20 مليون فى السنة الأولى والثانية 35 مليون والثالثة والرابعة والخامسة 40 مليون جنيه والشركة الموقع معها العقد هي الوكيل الحصر لإقامة أى اعلانات داخل الخطوط الثلاثة وكذلك الأذاعة الداخلية والمرئية داخل كافة القطارات والمحطات.

ومن جانبه أكد المهندس خالد صبره نائب رئيس شركة مترو الأنفاق والعضو المنتدب ان مترو الأنفاق سوف يظل وسيلة الموصلات الأهم والأسرع والارخص في مصر حيث ينقل سنويا ما يقرب مليار راكب والحفاظ عليه هو امن قومى.

وحول أسباب كثرة ديونه وخسائره أكد صبره ان تذكرة المترو بجنية واحد منذ عشر سنوات تقريبا رغم الزيادة الرهيبة في تكاليف التشغيل والصيانة وقطع الغيار والجرارات والعربات والكهرباء والأجور والمرتبات والدولار فكان من الطبيعي ان قيمة التذكرة لا تغطي حتى تكاليف التشغيل خاصة مع زيادة التضخم وانخفاض قيمة الجنية المصري