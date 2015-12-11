من المران - إصابة عمرو جمال

غادر عمرو جمال مهاجم الأهلي مران الفريق صباح الجمعة مصابا ولم يستطع استكماله حتى النهاية.

وعانى عمرو جمال من إجهاد في السمانة، ليقرر جوزيه بيسيرو مدرب الفريق مغادرته لأرض الملعب وعدم استكمال المران الجماعي.

الأهلي يستعد حاليا لملاقاة نادي سموحة يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ومن المرجع غياب عمرو جمال عن مباراة الفريق الودية صباح غدا السبت أمام فريق بورتو.

وستكون مباراة بروتو الودية هي أخر استعدادات النادي الأحمر قبل مواجهة سموحة، إذ أنهم خاضوا 3 وديات سابقة خلال فترة توقف الدوري.