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من المران - عودة حجازي ومحاضرة 30 دقيقة من بيسيرو للاعبي الأهلي

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من المران - عودة حجازي ومحاضرة 30 دقيقة من بيسيرو للاعبي الأهلي من المران - عودة حجازي ومحاضرة 30 دقيقة من بيسيرو للاعبي الأهلي

خاض الأهلي حصته التدريبية صباح الجمعة ضمن استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري مرة أخرى بعد التوقف الذي دام قرابة الأربعين يوما.

المران شهد عودة المدافع أحمد حجازي للمشاركة بشكل طبيعي، إذ أن طبيب الفريق خالد محمود كان قد أكد غياب اللاعب عن مباراة سموحة، إلا أن تحسن حالة حجازي المفاجيء جعله متاحا للمشاركة.

من جهة أخرى غادر عمرو جمال مهاجم الفريق المران قبل نهايته بعد أن شعر بإجهاد في السمانة، دفعه للخروج من الملعب، ومن المرجح غياب اللاعب عن مباراة يوم السبت الودية أمام بورتو. "طالع التفاصيل"

وخضع حسام عاشور لاعب وسط الميدان الذي سيغيب عن مباراة سموحة للإيقاف، إلى تدريبات بدنية خاصة، حتى لا يبتعد عن لياقته.

جوزيه بيسيرو المدرب البرتغالي من جانبه حرص على إلقاء محاضرة فنية لمدة 30 دقيقة، لشرح بعض الجوانب الفنية.

وأوقف بيسيرو مران الفريق أكثر من مرة، لتصحيح بعض الأمور التي طالب اللاعبين بتنفيذها على أرض الملعب.

ويستعد الأهلي لملاقاة سموحة يوم الخميس المقبل والموافق يوم 17 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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