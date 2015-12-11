حوار في الجول - مسعد عوض يتحدث عن: ' الإحباط بسبب الجزائر والاعتراف بالخطأ

"الصدمة لا يمكن وصفها. الطموحات والآمال كبيرة لكن الإحباط تسلل إلينا وأصبحنا غير مقتنعين باننا مؤهلين للمنافسة بعد المباراة الأولي". بتلك العبارات الصادمة بدأ مسعد عوض حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الأوليمبي حديثه مع FilGoal.com.

منتخب مصر الأوليمبي ودع بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة وفشل في التأهل إلى الأولمبياد بعدما قبع في المركز الأخير في مجموعته.

شباك مسعد عوض اهتزت 4 مرات خلال 3 مباريات ليودع المنتخب البطولة.

وتحدث مسعد عوض في حوار مطول مع FilGoal.com تحدث من خلاله عن كارثة الأوليمبي والرحيل.

وكل ما يلي على لسان مسعد عوض.

البداية

"كنت اعتقد أن المنتخب وصل إلي مرحلة كبيرة من الجاهزية والاستعداد وبالتالي بات الطريق ممهد نحو صناعة الإنجاز في السنغال".

"خاصة مع وجود لاعبين مختلفين هذه المرة فمعظمهم يلعبون بشكل أساسي مع أنديتهم بل وفي منتخب مصر الأول ولديهم فائض من الخبرة والقدرة علي خلق فرص جديدة للكرة المصرية في المجال الاوليمبي".

"كانت الطموحات والآمال كبيرة بحق وقبل مباراة الجزائر كانت هناك ثقة مطلقة واطمئنان بأننا جاهزون وأن الطريق إلي ريو دي جانيرو قصير والعبور إليه سهل".

الصدمة

"جاء اليوم الموعود ونحن في أرض الملعب قبل مباراة الجزائر، كانت الذكريات أن هذا الفريق هزمناه من قبل مرتين منهما مرة علي أرضه.. إذن الأمور في متناول اليد ودخلنا إلي اللقاء وكانت الصدمة منذ البداية".

"شعرت بأننا قادرون علي التهديف بل وكانت الجزائر مستسلمة تماما لنا وكانت متقبلة لفكرة الهزيمة من مصر ولكننا لم نفعل أي شيء.. أضعنا الفرصة تلو الأخرى ثم جاء هدف تعادل منتخب المحاربين من هدف أعترف بأنني أتحمل مسئوليته لتنتهي المباراة بالتعادل.

الإحباط

"لقد خرجنا من البطولة بسبب هذه المباراة.. بصراحة تسلل الإحباط إلينا وكنا كلاعبين غير مهيأين للعب مباريات أخري وانقلبت الثقة إلي شك وإحباط لا حدود له".

"لقد تعادلنا مع الجزائر فماذا سنفعل أمام نيجيريا ومالي؟ انتهي كل شيء وأصبحنا مستسلمين لفكرة عدم القدرة علي فعل أي شيء".

التحكيم والنجيل الصناعي

"التحكيم لم يكن له دخل فيما حدث من كارثة إلا في مباراة نيجيريا. فعلا تعرضنا للظلم ولكن في هذا الموقف فقط ولا يمكن إلقاء اللوم علي الحكام مثله مثل النجيل الصناعي، لأننا كنا نعلم من البداية أننا سنواجه هذه الظروف".

الاستبعاد

"شائعة تهديد حسام البدري لي بالاستبعاد سخيفة، فهذا الكلام لم يحدث مطلقا والبدري لم يهددني بالاستعانة بمحمود حمدي بدلا مني كما قيل، ولكن من الطبيعي أن تظهر تلك المهاترات الأن لأنني أخفقت في مهمتي".

اتهامات الغرور واللامبالاة

" لا. لم تسيطر حالة الغرور واللامبالاة على لاعبي المنتخب".

"علي المستوي الشخصي كنت آمل لصنع إنجاز التأهل ببذل قصارى جهدي".

من يتحمل المسئولية؟

" لا يوجد فرد معين يتحمل المسؤولية".

" سواء اللاعبين أو الجهاز الفني. لا يوجد فرد وحده. وما حدث قضاء وقدر وأصبح من الماضي وعلينا تجاوزه".

"علينا تجاوز الأمر وعدم الوقوف هنا من أجل إنقاذ جيل الكرة المصرية".

ويبقي الأهلي

"الآن سأركز مع الأعلي وسأعطي كل اهتمامي للتدريب مع الفريق".

"على آمل أن تأتي فرصة لإثبات وجودي من جديد".

المنافسة مع إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم

"أعتبر وجودي في الأهلي كحارس ثالث أمرا طبيعيا بالنظر لأن الثنائي شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم يسبقاني".

"أحترم الثنائي جدا بما أنهما أكبر مني سنا وأنا مازلت في بداية العشرينات من عمري، كما أعتبر نفسي محظوظا لأنني نلت فرصة المشاركة مع الفريق الأول لفترة طويلة في سن صغير، وهذا لا يحدث كثيرا مع حراس المرمى".