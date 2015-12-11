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الشرطة الألمانية: تعرض حافلة تقل لاجئين لهجوم في شرق البلاد

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الشرطة الألمانية: تعرض حافلة تقل لاجئين لهجوم في شرق البلاد الشرطة الألمانية: تعرض حافلة تقل لاجئين لهجوم في شرق البلاد

قالت الشرطة الألمانية، إن حافلة تقل لاجئين تعرضت لهجوم من جانب مجموعة من الأشخاص أثناء نقل مجموعة من اللاجئين إلى نزل في بلدة “جاهنسدورف” شرق البلاد.

وذكرت شرطة مدينة “لايبزج” -فى تصريحات نشرتها “دويتش فيلا” ، ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المجموعة منعت الحافلة من المرور، ثم أطلقت صواريخ وألعابا نارية عليها مساء أمس الخميس.

وأصابت أحد الألعاب النارية سائق الحافلة في قدمه. وتهشمت إحدى نوافذ الحافلة. ونقل اللاجئون بعد ذلك إلى مركز إيواء بديل.

وتكررت الهجمات التي تستهدف مراكز اللاجئين في ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة، وزادت وتيرة الهجمات، بعد أن أشارت المستشارة أنجيلا ميركل إلى أن ألمانيا تفتح أبوابها أمام اللاجئين الفارين من الحروب في سوريا وإفريقيا.

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