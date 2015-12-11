وزير الاستثمار: انخفاض معدل البطالة إلى 12.6% للعام المالي 2014/2015

أعلن وزير الاستثمار أشرف سالمان، عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة ومنها ارتفاع معدلات النمو لتصل إلى 4.2% خلال العام المالي السابق واستهداف معدل ننمو للعام الحالي يتراوح بين 5% و5.5% وانخفاض معدل البطالة من 13.6% إلى 12.6% للعام المالي 2014/2015 وهو ما انعكس على نظرة المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر والذي تحول من سلبي إلى مستقر لوكالات التصنيف الثلاثة العالمية موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، وكذلك تصنيف مصر كدولة عمليات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف سلمان ، في لقاء مع وزير التنمية الاقتصادية الإيطالية فديريكا جويدي وعدد من المسؤولين الإيطاليين، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية تطورت، وبحث سبل زيادة ودعم الاستثمارات الإيطالية في مصر باعتبار إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وأحد أهم الأسواق للصادرات المصرية.

وبحث سالمان – خلال زيارته الحالية لإيطاليا والتي تستمر ليومين – آليات تنفيذ عدد من برامج التعاون الاقتصادي المختلفة والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية والتي شملت مجالات عدة منها تصنيع إطارات السيارات ومشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، بجانب عدد من الاتفاقيات الأخرى والخاصة بمجالات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء والأثاث.

واستعرض وزير الاستثمار جهود الحكومة المصرية في ضبط الأداء الاقتصادي من خلال تعديل حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية بجانب عدد من الإصلاحات الهيكلية التي مهدت الطريق لاستغلال موارد الدولة وتوزيعها بكفاءة وفعالية في الاتجاهات السليمة لها ومنها إصلاح منظومتي الدعم والضرائب.