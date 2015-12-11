غدًا| نظر جلسة فرض الحراسة القضائية على شركة «إنجوي»

تصدر غدًا السبت، محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الدعوى المقدمة من المحامي عادل إسماعيل محمود، على حكم محكمة أول درجة مستعجل بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا في دعوى فرض الحراسة القضائية على شركة (إنجوي) .

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا في دعوى فرض الحراسة القضائية على شركة النيل للصناعات الغذائية (إنجوي).

وأقام المحامي عادل إسماعيل، دعوى رقم 2913 لسنة 20 15 ضد كل من رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة النيل للصناعات الغذائية (إنجوي)، مطالبًا بفرض الحراسة القضائية على الشركة.