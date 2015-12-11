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"الأزهر" يكتشف استغلال الدعوة السلفية للطلاب الوافدين والتكفل بمصاريفهم

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"الأزهر" يكتشف استغلال الدعوة السلفية للطلاب الوافدين والتكفل بمصاريفهم "الأزهر" يكتشف استغلال الدعوة السلفية للطلاب الوافدين والتكفل بمصاريفهم
كشفت مصادر مطلعة، أن الأزهر الشريف أجرى تحريات خلال الفترة الماضية حول أوضاع الطلبة الوافدين، ومدى خطورتهم على الأمن القومى المصرى، إذا ما تم استغلالهم من قبل بعض الجماعات المتطرفة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أنه تم اكتشاف عدم انتظام معظم الطلبة الوافدين فى الدراسة سواء فى المعاهد أو الكليات المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، حيث تبين أن بعض هؤلاء الطلاب لا يحضرون إلى الدراسة، ويمكثون فى كنف الدعوة السلفية فى الاسكندرية، وتتكفل بهم الدعوة السلفية من مأكل وملبس وتعليم، وهو ما يخالف منهج الأزهر الشريف.
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