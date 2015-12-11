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إصابة مدرس ونجله بطلقات خرطوش أثناء مرورهما قرب مسيرة إخوانية بالشرقية

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إصابة مدرس ونجله بطلقات خرطوش أثناء مرورهما قرب مسيرة إخوانية بالشرقية إصابة مدرس ونجله بطلقات خرطوش أثناء مرورهما قرب مسيرة إخوانية بالشرقية
أصيب مدرس ونجله بطلقات خرطوش بالعين والظهر، أثناء تصادف مرورهما بسيارة ملاكى، بالقرب من مسيرة لجماعة الإخوان الإرهابية بمنيا القمح، بمحافظة الشرقية، أطلقوا خلالها الخرطوش.

تم نقل المصابين إلى المستشفي العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية ، يفيد إصابة كلا من "محمد س أ " مدرس برش خرطوش بالعين اليسرى ونجله "سعيد " 12 سنة طالب، برش خرطوش بالظهر.

وتبين من التحقيقات أثناء قيام الأب ونجله باستقلال السيارة رقم 5619 ر ف ج ، ملاكى، بالقرب من مقابر النصارى بمدينة منيا القمح، تصادف تظاهر عدد من عناصر الإخوان، وتدخلت قوات الأمن لتفريقها، وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن البعض من عناصر الإخوان أطلاق الخرطوش أثناء المسيرة، مما أسفر عن إصابة المدرس ونجله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 62964 لسنة 2105 جنح المركز.

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مصر 365